‘Mister Casba’ weet na vijftig jaar nog steeds niet van ophouden

ZOETERWOUDE - Je bent zo oud als je je voelt. Dat motto geldt zeker voor de 73-jarige Willem de Blaeij. Want zeg nou zelf, ken jij iemand die al 50 jaar met plezier bij dezelfde werkgever werkt?

De Blaeij werkt sinds 1968 bij meubelzaak Casba in Zoeterwoude. Hoewel het bedrijf zelf een paar keer van eigenaar is veranderd, is hij, ondanks zijn leeftijd, nog steeds van de partij. En van pensioen moet hij voorlopig nog niets weten: 'Stoppen? Dan moet ik achter de geraniums gaat zitten. Moet ik mijn been omhoog houden als mijn vrouw aan het stofzuigen is. En dat wil ik niet.'

Voorlopig loopt hij dus nog wel even rond op de Rijneke Boulevard in Zoeterwoude. Want hij doet het nog steeds elke week drie dagen met plezier. De afgelopen vijftig jaar is hij welgeteld een week ziek geweest. En te laat komen doet hij ook niet: 'Want je krijgt je salaris ook niet twee dagen later uitbetaald.'



Gezelligheid

De gezelligheid met mensen vindt hij het leukste: 'Het omgaan met mensen. Elke klant is anders. De ene klant zegt je geen gedag. En de andere daar heb je een heel gesprek mee. Dan weet je precies hoe lang hij getrouwd is en waar hij woont. Dat vind ik belangrijk, dat vind ik gezellig. Je moet vertrouwen opbouwen.'

In het familiebedrijf kennen sommigen hem al vanaf de geboorte. Zo is het voor communicatiemanager Isabelle Beverwijk dus 'Ome Willem'. Voor anderen is het 'Mister Casba'. Want zoals een medewerker het mooi verwoord: 'Hij heeft overal verstand van. We zijn blij dat hij er nog is. Het liefst blijft hij nog vijftig jaar. Maar of dat haalbaar is…? Dat is even de vraag.'