Drie jaar cel voor aanschaf tientallen vuurwapens uit Slowakije

VOORSCHOTEN - Een 33-jarige man uit Voorschoten is donderdag veroordeeld tot drie jaar cel, gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De man, Chevy T., stond terecht voor wapenbezit en wapeninvoer uit Slowakije. Daar heeft hij vanaf 2015 in totaal 43 vuurwapens gekocht en vervolgens ingevoerd naar Nederland.

Vier van die wapens werden in april dit jaar aangetroffen bij een huiszoeking. Ze bleken in Slowakije onklaar te zijn gemaakt. Wapens mogen daar namelijk legaal worden verkocht, ook aan buitenlanders. 'Maar die wapens zijn gemakkelijk weer schietklaar te maken en kunnen zo worden gebruikt voor allerlei criminele activiteiten', oordeelde de Rotterdamse rechtbank donderdag.

Met één van de aangetroffen wapens was dat ook gebeurd. Dat werd in juli vorig jaar in een huis in Vinkeveen gevonden en bleek schietklaar te zijn gemaakt. De andere wapens zijn vooralsnog onvindbaar. 'De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij deze wapens puur uit eigen gewin heeft ingevoerd en de mogelijke ernstige gevolgen terzijde heeft geschoven', zo luidde het vonnis.



Terroristische aanslagen in Parijs

Het OM had al tijdens een zitting twee weken geleden laten weten er niet gerust op te zijn dat de meeste ingevoerde wapens nog onder de radar zijn. Een van de Slowaakse bedrijven waar de wapens zijn gekocht, AFG Security Corporation, wordt in een artikel van het Duitse blad Der Spiegel genoemd als leverancier van wapens waarmee de grote terroristische aanslagen zijn gepleegd in Parijs in november 2015, zo wist de aanklager.