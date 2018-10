Deel dit artikel:













Woonwagenbewoners Leyweg strijken per ongeluk neer in Rijswijk De terreinbezetting van de woonwagenkampbewoners in Rijswijk | foto: District 8

RIJSWIJK - De woonwagenbewoners die een week geleden een terrein aan de Leyweg kraakten, hebben hun heil gezocht in Rijswijk. Dit was alleen niet zo gepland. 'We wisten niet dat we in een andere gemeente waren', zegt bewoner Joey Dewus. De woonwagenbewoners kraakten het oude terrein van voetbalclub TEDO tussen de Schaapweg en Van Vredeburchweg.

'We hebben zo een gesprek met de burgemeester en gaan vragen of we hier één nachtje mogen blijven', vervolgt Dewus. 'Daarna gaan we weer terug naar Den Haag. We blijven doorgaan met ons protest.' Op last van de gemeente Den Haag vertrokken de woonwagenbewoners. Volgens Dewus deden de bewoners dat omdat ze willen laten zien dat ze 'enigzins bereid zijn mee te werken met de gemeente en niet willen rellen'.

Vrijdagochtend moeten ze het terrein verlaten De reactie van de gemeente Rijswijk spreekt boekdelen: 'Het verblijf op het terrein is op geen enkele manier toegestaan en betreft overtredingen van meerdere voorschriften.' De burgemeester heeft besloten dat de bewoners tot vrijdagochtend 10.00 de gelegenheid krijgt om het terrein te verlaten en schoon en netjes achter te laten. De woonwagenbewoners op de Leyweg willen met hun bezetting aandacht vragen voor het uitblijven van nieuw gemeentebeleid. Eerder stopte minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het zogenoemde uitsterfbeleid. De minister wil dat de woonwensen van woonwagenbewoners meer gerespecteerd worden.

