Den Haag onderzoekt sluiting nog eens vijf opvangplekken statushouders

DEN HAAG - De gemeente Den Haag onderzoekt of vijf al bestaande grootschalige opvanglocaties van statushouders kunnen worden gesloten. Dat zei wethouder Rachid Guernaoui (Groep de Mos, integratie) donderdag in een reactie op vragen van zijn raadslid en partijgenoot Arjen Dubbelaar.

Hij wil dat de opvanglocaties voor statushouders worden omgevormd tot reguliere huurwoningen. Het gaat om de opvang aan de Pompstationsweg, Scheveningseweg, Jupiterkade, Koolwitjelaan en in het voormalig ministerie van Sociale Zaken aan de Anna van Hannoverstraat.

De wethouder staat hier niet onwelwillend tegenover, zo bleek. Nog voor het eind van dit jaar stuurt Guernaoui een brief over de kwestie naar de raad.



Geen grootschalige opvang

Recent werd bekend gemaakt dat er geen grootschalige opvang van statushouders meer komen aan de Narcislaan, Boekweitkamp, Koperwerf en het Oosteinde in Den Haag. Het vorig college was van plan om hier ook vluchtelingen met een verblijfstatus onder te brengen.

Fractievoorzitter Dubbelaar van Hart voor Den Haag/Groep de Mos is blij met deze toezegging: ‘Wij willen geen grootschalige opvang voor statushouders en dat is ook in het coalitieakkoord opgenomen. Nu er vier toekomstige opvangplaatsen zijn geschrapt is het goed dat er ook naar vijf bestaande locaties wordt gekeken. Grootschalige opvang is voor niemand goed, zo leren mensen ook nooit de taal. We zijn blij dat in de toekomst meer vrijkomende woningen worden toegevoegd aan de sociale woningvoorraad en beschikbaar worden voor alle woningzoekenden.’

