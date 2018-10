Burgemeester Krikke: 'Geen demonstratie Identitair Verzet voor de deur van As-Soennah moskee'

DEN HAAG - De extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet mag zondag 28 oktober demonstreren op de Koekamp in Den Haag, maar niet voor de deur van de As-Soennah moskee, net buiten de Schilderswijk. Volgens burgemeester Pauline Krikke van Den Haag zou een demonstratie bij de moskee te veel onrust veroorzaken.

'Het demonstratierecht staat in Den Haag hoog in het vaandel', schrijft de burgemeester aan de groep. 'Jaarlijks faciliteren wij zo'n 1500 demonstraties, meer dan waar ook in Nederland. Bij de beoordeling van demonstraties speelt de inhoudelijke boodschap geen rol. Het is louter de taak van de burgemeester om samen met de politie te zorgen voor een veilig verloop.'

Maar dat komt hier in het geding nu er op sociale media al door verschillende groepen is opgeroepen tot verzet tegen de demonstratie van de volksnationalisten. De extreemrechtse groep vindt dat de As-Soennah moskee moet worden gesloten. De burgemeester kijkt daarbij ook naar het verloop van een Pegida-demonstratie, onlangs in Utrecht. Dat liep toen uit de hand dat de politie op last van de burgemeester de demonstratie voortijdig moest afbreken. Bovendien is Den Haag 'sowieso terughoudend met demonstraties met een sterk provocatief karakter dwars door woonwijken', aldus de burgemeester.





Kort geding

Identitair Verzet zegt mogelijk een kort geding aan te spannen tegen het besluit van Krikke. De actiegroep zou niet geïnformeerd zijn over het besluit en het nieuws via de media hebben moeten vernemen.



