SamenHaags: een app die nieuwkomers moet helpen met inburgeren

DEN HAAG - 't Haagse Huis in de Schilderswijk was donderdag het decor voor de lancering van een app: SamenHaags. Daarmee hoopt de gemeente Den Haag nieuwkomers in contact te laten komen met 'Haagse Makkers', oftewel mensen die al wat langer in de stad wonen. Volgens wethouder Rachid Guernaoui (Groep de Mos, integratie) helpt de app om de Nederlandse taal te leren. 'En daarmee kun je het maximale uit Den Haag halen.'

Guernaoui legt uit hoe de app werkt: 'Iemand die de taal wil leren, zoals een asielzoeker of statushouder, downloadt de app. Iemand uit Den Haag wil helpen en downloadt hem ook. Als je dan een match hebt, voer je een gesprek over voetbal, hobby's of andere zaken. Je praat Nederlands met elkaar en zo leer je de taal.'

Roya Mollazeinal is een vrouw die de app graag wil gaan gebruiken om haar Nederlands te verbeteren. Ze is positief over de telefoontoepassing. 'Ik vind het leuk en het is goed. Ik wil graag met een Haagse makker in contact komen. Als ik een probleem heb, kan ik het hiermee makkelijker oplossen.'



'Had mijn moeder deze app maar gehad'

Wethouder Guernaoui kijkt terug in de tijd en denkt aan zijn moeder die in de jaren zeventig naar Nederland kwam. 'Als zij dit had, dan had ze makkelijker contact met mensen kunnen maken. Dan had ze veel meer met Nederlanders gesproken en nu ook Nederlands gekund.'

