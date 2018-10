Alphen zinspeelt op eigen schaatsbaan en laat Leiden wachten

Een droogtraining voor het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn. (Foto: Omroep West)

ALPHEN AAN DEN RIJN - De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft donderdag niet ingestemd met het meebetalen aan de nieuwe ijshal in Leiden, meldt Studio Alphen, mediapartner van Omroep West. De raad wil eerst een onderzoek naar meerdere scenario's, waaronder een eigen mobiele overdekte 400-meterbaan. Ook meebetalen aan de 333-meterbaan van Leiden blijft een optie.

De Alphense schaatsverenigingen hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan een 250-meterbaan, zoals in Leiden gebouwd wordt. Daarom willen zij de schaatshal opwaarderen naar 333 meter, omdat de baan dan ook voldoet aan de wedstrijdeisen van schaatsbond KNSB. Om die reden wordt aan omliggende gemeenten als Alphen gevraagd om bijna 7 ton mee te betalen. Maar nog liever hebben de schaatsverenigingen De Rijnstreek (Alphen), Otweg (Boskoop) en VIJK (Koudekerk aan den Rijn) een 400-meterbaan zoals Thialf in Heerenveen.

De lokale partij Nieuw Elan kwam met een konijn uit de hoge hoed: een onderzoek naar de haalbaarheid van een mobiele 400-meterbaan. Die zou moeten komen op het terrein van dagcamping Zegersloot in Alphen aan den Rijn. Daar wordt binnenkort een indoor ski- en snowboardbaan geopend. Een mobiele ijsbaan zou een aanvulling kunnen zijn en commercieel geëxploiteerd kunnen worden. In Rotterdam is zo'n tijdelijke indoorschaatsbaan al vijf winters een groot succes.