West Wekker: Rotterdamsebaan stap dichter bij voltooiing en de toekomst van de Leidse ijsbaan De A4 vanuit de lucht | Foto: Peter van Oosterhout

DEN HAAG - Goedemorgen! Gisteren besloot de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn voorlopig niet mee te betalen aan de Leidse schaatshal. Welke gevolgen heeft dit? Tevens is er een nieuwe mijlpaal voor de Rotterdamsebaan. De Laan van Hoornwijck ter hoogte van Drievliet gaat vandaag open. Maar hoe gaat het met het totale project dat op 1 juli 2020 moet zijn afgerond? Daarnaast is slechts de helft van de Zuid-Hollandse defibrillatoren 24/7 toegankelijk. Hoe zit dat op de Haagse markt? Dit is de West Wekker!

Wat kun je vandaag verwachten:

De ijsbaan in Leiden is al maanden een heikel onderwerp. Gaan de onderliggende gemeenten de Sleutelstad steunen met het realiseren van een 333-meterbaan of zeggen ze af voor het miljoenenproject? Gisteren besloot de gemeente Alpen aan den Rijn voorlopig niet mee te betalen. Wat heeft dit voor gevolgen?

De Rotterdamsebaan, een nieuwe verbindingsweg tussen het knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag is weer een stuk dichter bij de defintieve realisatie. De Laan van Hoornwijck tussen Ypenburg en Rijswijk gaat vrijdag weer open. Wij nemen een kijkje op de bouwplaats.

In Zuid-Holland is slechts 51 procent van de defibrillatoren (AED's) 24 uur per dag beschikbaar en toegankelijk. Daarmee scoort onze provincie het slechtst van alle twaalf provincies die Nederland rijk is. Hoe zit dat op de Haagse markt? We gaan er een kijkje nemen en zijn benieuwd of daar wel aan de landelijke eisen wordt voldaan.

Het weer: we krijgen flink wat zon. Bij een NO-O wind van 2-3 Bft wordt het in de middag 15 à 16 graden. Zaterdag zal er wat meer bewolking zijn met maxima rond 15 graden.



Pak je vandaag de auto? Kijk hier snel of er files zijn. De ANWB verwacht voor vanmiddag en vanavond een drukke spits, in verband met het begin van de herfstvakantie in de regio's midden en noord. De eerste files ontstaan al rond 13.00 uur, met name op de A1 Apeldoorn - Hengelo, A12 Utrecht - Arnhem, A28 Utrecht - Zwolle en de A50 Apeldoorn - Arnhem - Eindhoven. En dit moet je nog even weten:

Volgens de Raad van Europa moet Nederland meer doen tegen mensenhandel. We zijn op de goede weg, maar op het gebied van slachtofferhulp kan het in ons land beter. Daarnaast vindt de Raad van Europa dat er een nieuw nationaal actieplan tegen mensenhandel komen.

Vandaag om 13.00 hoort Kiki Bertens wie haar tegenstander is tijdens de eerste wedstrijd op de WTA Finals. De Wateringse plaatste zich gisteren voor het prestigeuze toernooi doordat de mondiale nummer één Simona Halep vanwege een Hernia verstek liet gaan.

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek stapte vorig jaar één op de acht Nederlandse huishoudens over op een andere energieleverancier. In het noorden en oosten van het land is het percentage overstappers het hoger dan in bijvoorbeeld grote steden. In Den Haag is het aantal overstappers minder dan acht procent, in Leiden en Delft 9.7 procent en Gouda en Zoetermeer volgen het landelijke gemiddelde met 12 procent.

Vanavond op TV West: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Vandaag zit Lex Immers in de studio en zijn er reportages en portretten uit de regionale sportwereld. Elke vrijdag vanaf 17.00 uur en elk uur herhaald. TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Vandaag zit Lex Immers in de studio en zijn er reportages en portretten uit de regionale sportwereld. Elke vrijdag vanaf 17.00 uur en elk uur herhaald. We wensen je een fijne vrijdag!