Westlanders halen meer dan een miljoen op voor kankerbestrijding

NAALDWIJK - De acties van Team Westland hebben dit jaar 1.037.000 euro opgeleverd, meldt mediapartner WOS. De opbrengst werd donderdagavond bekendgemaakt tijdens de Goede Doelen Avond in Naaldwijk. Hoogtepunt van alle acties was de beklimming van de Tourmalet door fietsers, wandelaars en een enkele hardloper.

Het was voor de derde keer dat Team Westland neerstreek in de Franse Pyreneeën om de Tourmalet te bedwingen. Vorig jaar waren alle acties goed voor 756.000 euro. In 2016 was de totale opbrengst 535.000 euro. De opbrengst is bedoeld voor onderzoek naar oorzaken en bestrijding van kanker.

Team Westland is een stichting met als doel het bevorderen van de werkzaamheden van regionale goede doelen. Bij bedrijven en sponsors rondom het Westland wordt geld opgehaald om lokale initiatieven te ondersteunen die zijn gelieerd aan kankerbestrijding.