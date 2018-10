'Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen als ik zeg dat Katwijk niet wint'

REGIO - Vanaf dit seizoen doen we bij Omroep West Sport iets nieuws op de vrijdag: de toto. Iedere week laten we een prominent uit de regio vijf voetbalwedstrijden voorspellen. Het is weer de beurt aan vriend van de show Randy Wolters. 'Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen als ik iets anders zeg dan dat Katwijk wint.'

Hey Randy, deze week nog naar het Nederlands elftal gekeken?

'Jazeker, wel met een half oog hoor. Maar heb genoten. Heerlijk dat we wonnen van die Duitsers. Jammer dat we die Belgen niet versloegen. Dan had ik de kleedkamer vol met Nederlandse vlaggetjes gehangen. We hebben bij NEC (de huidige club van Randy, red.) heel wat Belgen. Kon ik die even lekker pakken. Dat had ik zeker gedaan.'

Kijk! Die interland wordt binnenkort vast weer een keer gespeeld. Nieuwe kans. Je bent een liefhebber van amateurvoetbal. Zien we jou zaterdag langs de lijn bij Rijnsburgse Boys - Katwijk?

'Dat weet ik nog niet. Als ik kan, dan ga ik zeker. Het is een belangrijk duel voor Katwijk. Het is aanhaken bij de top of afhaken, en dat met een nieuwe trainer. Ik ben benieuwd... Katwijk wint. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om iets anders te zeggen. Dan maakt Robbert Susan de winnende.'

Dan Quick Boys - Eemdijk. Wat denk je daarvan?

'Eemdijk staat ergens onderaan. Ik ga ervan uit dat Quick Boys dat duel wel wint. Mooi dat ze nu zo'n stabliel seizoen draaien. Voorgaande jaren was er altijd wel iets aan de hand. Lekker dit jaar met Noordwijk uitvechten wie er kampioen wordt en wie er rechtstreeks promoveert. Als het aan mij ligt, hebben we zo snel mogelijk weer een Quick Boys - Katwijk. Moeten ze zaterdag wel even winnen.'

Dan FC Lisse, die ploeg speelt uit bij DVS '33. Wat gaan ze doen?

'Dat vind ik een lastige. Lisse draait tot nu toe een wisselvallig seizoen. Staan achtste met nog een wedstrijd tegoed. DVS staat volgens mij derde. Ik zeg dat dit een gelijkspel wordt.'

Dan een onvervalste Haagse derby tussen Quick en HBS. Wie komt daar als winnaar uit de strijd?

'Ruben Schaken gaat de winnende maken voor HBS. 1-0 wordt het. Noteer maar. Bij ADO Den Haag heb ik met hem samengespeeld. Ik op links, hij op rechts. Hij was echt een mentor voor mij. Ik ging goed met hem. Het klikte. Ik spreek hem nog wel eens. Dus laat hem maar scoren.'

Dan VVV Venlo - ADO Den Haag. Een echt subtopperduel. Wippen de Hagenezen over de Limburgers heen in de stand?

'De nummer zeven tegen de nummer acht van de eredivisie hè? VVV is thuis wel heel sterk. Maar ADO pakt de laatste weken ook de punten. Deze is echt lastig vriend. Een gelijkspel of ADO wint. Even denken. Weet je wat ik doe. Ik gooi een muntje op. ADO wint is kop, gelijkspel is munt. Even gooien. Momentje.'

'Het is kop geworden. ADO wint. Als ze ook echt winnen, ga ik dit voortaan elke wedstrijd doen. Even een muntje de lucht ingooien voordat ADO speelt. Haha.'

