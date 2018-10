Nalatenschap van Jan Wolkers naar Leiden

Deel dit artikel:













Jan Wolkers | Foto: ANP

LEIDEN - De artistieke nalatenschap van Jan Wolkers wordt voortaan in Leiden beheerd. Museum De Lakenhal en de Universitaire Bibliotheken Leiden hebben beeldende kunst en archieven van de in 2007 overleden schrijver verworven. Hiermee gaat de wens van Wolkers en zijn weduwe Karina om de collectie in Leiden onder te brengen in vervulling.

Jan Wolkers behoort tot een van de grootste naoorlogse Nederlandse schrijvers, met als bekendste titels Terug naar Oegstgeest (1965) en Turks fruit (1969). Ondanks zijn grote bekendheid als schrijver heeft Wolkers altijd aangegeven zichzelf in de eerste plaats een beeldhouwer en schilder te voelen. Het literaire en persoonlijke archief van Wolkers, dat vrijdagmiddag officieel wordt overgedragen, bestaat uit honderden stukken zoals brieven, dagboeken, familiefoto's, aantekeningen, typoscripten en drukproeven. De kunststukken en papieren komen beschikbaar voor expositie, onderwijs en onderzoek. Er gaat ook nog een speciale Wolkers-website de lucht in.

Zelfportretten en tekeningen 'Een belangrijk deel van het materiaal is gerelateerd aan literair werk als Kort Amerikaans, Een roos van vlees, Terug naar Oegstgeest, De walgvogel, De doodshoofdvlinder en de vroege verhalenbundels. Daarnaast zijn er brieven en documenten rond opdrachten voor beeldend werk en rond de verfilming van Turks fruit en andere romans', aldus een woordvoerder van de Bibliotheken. Verder zitten er circa 220 tekeningen in het archief, waaronder alle vroege zelfportretten, dier- en plantenstudies, landschappen, modeltekeningen, tekeningen in relatie tot beeldhouwwerken en een selectie uit Wolkers late aquarellen. De verwerving is mede mogelijk gemaakt door Karina Wolkers, de gemeente Leiden en verschillende culturele fondsen.