Veel belangstelling voor informatieavond aanpak N14

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De informatieavond voor bewoners over de aanpak van de kruispunten in de N14 in Leidschendam-Voorburg is donderdagavond druk bezocht. Rijkswaterstaat presenteerde de plannen voor de kruisingen met de Noordsingel en de Monsigneur van Steelaan. Die moeten ongelijkvloers worden om de doorstroming op de N14 te verbeteren.

De doorstroming op de N14 tussen de rijkswegen A4 en A44 is in de spitsuren een probleem. Als in 2020 de verbouwing van winkelcentrum Leidsenhage tot Mall of The Netherlands klaar is wordt er nog meer verkeer verwacht. De verkeerslichten op beide kruisingen houden het doorgaande verkeer op, daarom worden de wegen aangepakt.

'Er komen 4 miljoen mensen naar dat nieuwe winkelcentrum en het is nu al heel erg druk. Die auto's moeten ergens naar toe, dus er moet iets gebeuren', zegt een bezoeker. Een ander heeft zo haar bedenkingen: 'Als we naar mijn ouders gaan zal het meer tijd kosten om op de snelweg te komen. Dan hoop ik wel dat de tunnel niet meer vast staat, maar die garantie hebben we natuurlijk niet.'



Geen verkeerslichten meer

Rijkswaterstaat wil de twee kruisingen zo aanpassen, dat de lokale wegen onder de N14 door gaan. De verkeerslichten verdwijnen en automobilisten kunnen dan via rotondes de provinciale weg op. Ook de aansluiting op de A4 is een knelpunt. Daar zullen eveneens aanpassingen worden gedaan. Het is de bedoeling dat het werk in 2023 begint en in 2026 klaar is.