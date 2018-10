Deel dit artikel:













Woonwagenbewoners gaan naar Wateringse Veld Woonwagens aan de Leyweg in Den Haag | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De woonwagenbewoners die een week geleden een terrein aan de Leyweg in Den Haag kraakten en daarna per ongeluk in Rijswijk terecht kwamen, gaan vandaag naar een nieuwe plek in Den Haag Wateringse Veld. Ze zetten daarmee hun actie voor meer ruimte voor woonwagens in Den Haag voort. 'We gaan naar een terrein aan de Sylvain Poonsstraat, vlakbij de KFC. Dat is net in Den Haag', zegt bewoner Joey Dewus op Radio West.

De bewoners woonden jarenlang op de Leyweg, maar deze plek werd in 2002 ontruimd. Volgens de gemeente was de plek onbeheersbaar. 'Er was sprake van een onveilige en niet te tolereren situatie', schreef de Dienst Stedelijke Ontwikkeling destijds. Ze werden verplaatst naar drie kleinere woonwagencentra, onder andere aan de Jan Hanlostraat. De woonwagenbewoners op de Leyweg - en andere plekken in Nederland - willen met hun bezetting aandacht vragen voor het uitblijven van nieuw gemeentebeleid. Eerder stopte minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het zogenoemde uitsterfbeleid. De minister wil dat de woonwensen van woonwagenbewoners meer gerespecteerd worden.

Per ongeluk in Rijswijk Vorige week werd het terrein aan de Leyweg gekraakt door een groep woonwagenbewoners. De gemeente wilde dat de groep zo snel mogelijk vertrok, en na een gesprek met wethouder Revis gebeurde dat donderdag. Ze kwamen per ongeluk in Rijswijk terecht, op het terrein van voetbalclub TEDO tussen de Schaapweg en Van Vredenburchweg. 'We wisten niet dat we in een andere gemeente waren', zei Dewus donderdagavond. De burgemeester van Rijswijk besloot dat de woonwagenbewoners tot vrijdagochtend 10.00 uur de gelegenheid hebben om het terrein te verlaten en het schoon en netjes achter te laten. 'We gaan straks weg, maar we geven de plek waar we heen gaan nog niet prijs, ze merken het vanzelf wel', zegt Dewus eerder vrijdagochtend.

'Niet bevredigend genoeg' Het gesprek met wethouder Revis was volgens Dewus 'niet bevredigend genoeg', en daarom zetten ze hun actie voort. 'We gaan door tot we zwart op wit hebben dat er iets gaat gebeuren. We hoeven geen nieuw kamp, maar willen wel meer plek voor onze woonwagens. Dat kan ook op een bestaand kamp zijn', zegt Dewus.