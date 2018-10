Hilbrand Nawijn en WNL-verslaggever bedreigd tijdens interview in Zoetermeer

ZOETERMEER - De Zoetermeerse politicus Hilbrand Nawijn en een verslaggever van Omroep WNL zijn donderdag tijdens een interview bedreigd door een groep jongeren. Het interview werd uiteindelijk onder politiebegeleiding afgemaakt en de verslaggever en de politicus werden door agenten naar hun auto begeleid, meldt WNL.

De omroep wilde in gesprek met de fractievoorzitter van Lijst Hilbrand Nawijn over hangjongeren in Zoetermeer. Tijdens het interview werd het duo omsingeld en bedreigd door drie jongens. Ze zouden hebben geroepen dat ze moesten 'opkankeren' met de camera. Twee jongens gingen dichtbij Nawijn staan en scholden hem uit.

Daarna verschenen er twintig jongeren op het plein, schrijft WNL. De verslaggever besloot om het interview af te breken. Omstanders belden de politie en agenten zorgden ervoor dat het interview kon worden afgemaakt. Nawijn is vervolgens door een agent naar zijn auto gebracht en een andere agent volgde de verslaggever naar zijn auto.



'Intimiderend'

Tegenover WNL laat Hilbrand Nawijn weten dat hij geschrokken is. 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het was intimiderend. Je wordt ineens omringd. Toen ze begonnen met bedreigen schrok ik wel heel erg en ik ben niet bang aangelegd.'