Super Saturday: de Katwijkse én Haegsche Derby uitgebreid bij Omroep West

REGIO - Voor de amateurvoetballiefhebbers is het komend weekend smullen geblazen. In de tweede divisie wordt zaterdag de Katwijkse derby afgewerkt, Rijnsburgse Boys tegen Katwijk. En in 'de Bosjes van Pex' staat diezelfde dag de 'Haegsche' clash tussen Quick en HBS op het programma. Beide duels zijn uiteraard uitgebreid te volgen bij Omroep West.

De laatste Rijnsburgse Boys - Katwijk eindigde in maart dit jaar in een 1-2-overwinning voor de oranjehemden, die toen nog ruim aan kop gingen in de tweede divisie. Met acht punten minder volgde belager Kozakken Boys, dat uiteindelijk later in het seizoen nog zo dicht bij wist te komen, dat de titelstrijd op de laatste speeldag beslist moest worden.

De Katwijkse burenruzie op Rijnsburgs grondgebied was vorig seizoen spannend, en zelfs een tikkeltje gespannen. Langs het veld ging 'een stel onverlaten' met elkaar op de vuist. Nadat de boel gesust was, leek de kraker lange tijd geen winnaar te krijgen. Totdat Marciano Mengerink - de topscorer van vorig seizoen - in de blessuretijd alsnog de winnende 1-2 binnentikte.



Prestaties

Katwijk voerde vorig seizoen vanaf dag één lange tijd de ranglijst van de tweede divisie aan. Dit seizoen is dat wel anders. De prestaties vallen tot nu toe wat tegen en er werd zelfs vroegtijdig afscheid genomen van trainer Jack van den Berg, zij het in goed overleg. Rijnsburgse Boys gaat het vooralsnog aardig voor de wind in het tweede jaar tweede divisie, al deed de 3-1 nederlaag afgelopen weekend tegen FC Lienden toch wel pijn.

Rijnsburgse Boys - Katwijk is zaterdagmiddag live te volgen via 89.3 Radio West. Verslaggever Willem van Zuilen doet verslag van de derby.

Naast de Katwijkse kraker is er zaterdagavond ook nog een andere clash in onze regio: Quick - HBS. Een derby waar een groot deel van voetbalminnend Den Haag al een tijdje naar uitkijkt. En na de twee edities van vorig seizoen, is dat ook wel te begrijpen. De beelden van HBS - Quick een jaar geleden zeggen genoeg...

Slechte start

Quick won vorig seizoen de twee Haagse derby's (met 1-3 en 2-1) en presteerde het afgelopen jaargang boven verwachting. De equipe van trainer Paul van der Zwaan eindigde in het debuutjaar in de derde divisie zondag uiteindelijk op de derde plaats. Een puike prestatie en een tijd waar Van der Zwaan en zijn mannen misschien wel naar terug verlangen. Dit seizoen staat te teller na acht wedstrijden namelijk pas op drie punten. Slechts goed voor de laatste plaats.

Tegenstander HBS doet het overigens niet heel veel beter. Ook die Haagse ploeg staat met vier punten in de zogenoemde degradatiezone. Al moet wel gezegd worden dat de mannen van coach Marcel Koning - die na dit seizoen vertrekt - een wedstrijd minder gespeeld heeft. Je kan dus zeggen dat er dit seizoen donkere wolken 'de bosjes van Pex' hangen. Zaterdag is het dus niet alleen een derby, maar ook een heuse degradatiekraker.

Quick - HBS is zaterdagavond te volgen via een livestream op omroepwest.nl. Haniff Harharah verzorgt het commentaar bij de beelden.