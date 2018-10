Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Pittige loting voor Bertens tijdens groepsfase WTA Finals De acht tennissters die meedoen met de WTA Finals, met Bertens geheel links | Foto: Instagram WTA

WATERINGEN - Kiki Bertens neemt het in de groepsfase van de WTA Finals in Singapore op tegen Angelique Kerber, Naomi Osaka en Sloane Stephens. De loting vond vrijdagmiddag plaats tijdens het traditionele WTA-gala, waar de Wateringse tennisster in een chique jurk over de rode loper liep.

De loting is niet heel gunstig voor Bertens, aangezien ze tegen alle drie de tegenstanders een negatieve balans heeft. Ze won dit jaar wel regelmatig van sommige van de vier spelers uit de andere groep: Caroline Wozniacki, Petra Kvitová, Jelena Svitolina en Karolina Plísková. De twee beste speelsters uit de twee groepen plaatsen zich voor de halve finales.

Bertens hoorde donderdag dat ze toch mee mocht doen aan de WTA Finals in Singapore. In eerste instantie leek ze het slottoernooi van het seizoen mis te lopen: ze werd in de tweede ronde van het toernooi van Moskou uitgeschakeld en eindigde daardoor als negende op de road to Singapore-ranking. Door een afmelding van Simona Halep, de nummer 1 van de wereld, mocht Kiki Bertens als eerste reserve alsnog naar Singapore afreizen. Ze zal hier spelen om een prijzenpot van maar liefst zes miljoen dollar. LEES OOK: Bertens wil bij beste tien tennisters ter wereld horen: 'Wist vorig jaar niet of ik door wilde'