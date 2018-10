Aad de Mos tipt ADO-coach Fons Groenendijk: 'Hou Post en Sušic in de gaten'

DEN HAAG - Hij staat sinds het WK voetbal van afgelopen zomer bekend als dé koning van de voetbalvlogs. Op de markt, bij de bakker, in z'n zwembroek op het strand. Het maakt Aad de Mos helemaal niets uit. Op de gekste plekken analyseert hij voetbalwedstrijden én blikt hij vooruit. Dit weekend speelt ADO Den Haag tegen VVV Venlo en vanuit de sportschool laat Aad zijn licht schijnen over dit duel.

De Mos heeft deze keer een tip voor ADO-trainer Fons Groenendijk. 'Hou Danny Post en Tino-Sven Sušić in de gaten. Dat zijn jongens die het verschil kunnen maken. Maar Tom Beugelsdijk is weer terug in zijn oude vorm. Het gaat een punt, misschien wel drie punten worden in De Koel.'