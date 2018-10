Deel openbare verlichting Nieuwkoop en Ter Aar kapot

Deel dit artikel:













Lantaarnpaal | Foto: Omroep West

NIEUWKOOP - Er is een storing in een deel van de openbare verlichting in Ter Aar en Nieuwkoop. De gemeente meldt via Twitter dat er een kabelstoring is. Bij netbeheerder Liander is er op aangedrongen de verlichting met spoed te repareren.

De problemen spelen bij de Kerkweg in Ter Aar. Daar gaat Liander volgende week aan de slag. Ook is er een grote storing in de omgeving van de Kennedylaan en de Dorpsstraat in Nieuwkoop. Nu het 's avonds al vroeg donker is, zal er haast gemaakt worden met de reparatie.