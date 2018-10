Deel dit artikel:













Toch nieuw onderzoek naar dubbele moord op Colombianen in Delfgauw Stoffelijke resten gevonden in Delfgauw | Foto: Regio15

DELFGAUW - Het lag in de verwachting dat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag in de strafzaak tegen de 38-jarige Colombiaan Juan R.P. om vrijspraak zou gaan vragen voor de moord op twee Colombianen, die vijf jaar geleden werden gevonden in een sloot langs de N470 in Delfgauw. Dat had het OM namelijk aangekondigd tijdens een eerdere regiezitting in januari. Het bewijs was 'niet stevig genoeg', gaf het OM destijds toe. Maar nu blijkt dat het OM toch nog bezig is met nieuw onderzoek.

Daarom is de zitting van vandaag op verzoek van het OM afgeblazen. 'In een zaak als deze wil je zeker weten dat je écht alles hebt gedaan', zo laat een OM-woordvoerder weten. De strafzaak gaat later verder bij de Haagse rechtbank. Verdachte Juan R.P. werd in 2014 in Spanje opgepakt, en uitgeleverd aan Nederland. Het OM liet hem echter vrij uit voorarrest omdat er niet genoeg bewijs tegen hem was.

Misgelopen drugsdeal De moord op Julian Andres Florez Morales (30) en Jorge Ivan Suarez Leal (42) vond vermoedelijk plaats na een misgelopen drugsdeal met Australiërs. Die zouden Colombiaanse drugshandelaars wel geld hebben betaald, maar de bestelde cocaïne nooit hebben ontvangen. Een bespreking over de kwestie op neutraal terrein in Nederland zou gierend uit de hand zijn gelopen. Op 18 mei 2013 vlogen de slachtoffers, die in Spanje woonden en daar een vrouw en kind hadden, vanuit Madrid naar Schiphol. Twee weken later zag een wandelaarster in het water langs de N470 in Delfgauw diverse vuilniszakken drijven. Die bleken gevuld met de in stukken gehakte overblijfselen van de slachtoffers. Er is nog geen datum bekend voor het vervolg van de tweevoudige moordzaak.