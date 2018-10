Kap Nâh!! in première: 'Traumatische jeugd vormt tekenaar Marnix Rueb'

DEN HAAG - De documentaire 'Kap Nâh!! Het verhaal van Marnix Rueb' gaat vrijdag in première in het Filmhuis in Den Haag. In de documentaire over de geestelijk vader van Haagse Harry vertellen familieleden, vrienden en vakgenoten van Marnix Rueb over het fascinerende leven van de tekenaar. Een verkorte versie van de docu wordt zondag vanaf 13.00 uur uitgezonden in West Doc op TV West.

Filmmakers Roel Wijngaards-de Meij en Bart Grimbergen laten zien wie Marnix was en waarom alleen hij zo'n figuur als Haagse Harry kon bedenken. De iconische stripheld met zijn campingsmoking, matje in z'n nek, fan van ADO, vloekend in het plat Haags, grof maar toch zacht van aard.

Marnix was precies het tegenovergestelde. Marnix was 'ingetogen, vrolijk en verlegen', zeggen de documentairemakers. Hij werd geboren in Oegstgeest en groeide op in het chique Benoordenhout. Marnix heeft twee broers, Alexander en Robert-Jan. Zijn moeder overleed toen hij nog jong was, zijn vader was kinderrechter. Hij kwam in 1985 - door een boek van Yvonne Keuls - in opspraak door pedofiele praktijken.



Misbruik

Tijdens het maken van de documentaire stuiten de makers op een traumatische gebeurtenis in het leven van Marnix Rueb. Robert-Jan vertelt dat hij en zijn broer Marnix werden misbruikt door hun vader. Bij Marnix ging het verder, vertelt zijn broer. 'Het gebeurde stelselmatig en een paar jaar lang', zegt Robert-Jan in de documentaire.

Volgens goede vriend en cabaretier Sjaak Bral hebben de ervaringen in zijn jeugd Marnix Rueb sterk gevormd. 'En misvormd, zou je kunnen zeggen. Het is de kern geweest van zijn tekenaarschap. Daar kon hij alles in kwijt', vertelt Bral. Volgens de documentairemakers is Marnix door zijn trauma zo'n goede striptekenaar geworden.



Haagse Harry uit de Schilderswijk

Na een verhuizing naar de Schilderswijk bedenkt Marnix een stripfiguur die lijkt op de volkse types in zijn straat, met 'foute' trainingspakken aan en een matje in hun nek. 'In de Schilderswijk kwam hij veel Haagse Harry's tegen. Haagse Harry was de belichaming van de Schilderswijk', vertellen de makers.

Het was die observatie én de vraag van zijn broer Robert-Jan (eindredacteur van de uitgaanskrant 'DOEN') om een tekening te maken rond een Haagse dichtersavond, die leiden tot het tekenen van Haagse Harry. De stripheld groeit uit tot een fenomeen dat ook ver buiten Den Haag bekend wordt.



Kap Nâh!!

Gek genoeg groeide de geestelijk vader van Haagse Harry op in Benoordenhout, een keurige buurt. Hoe komt het dat iemand uit zo'n elitair Haags milieu deze ruwe stripfiguur bedacht? In Kap Nâh!! wordt het hele verhaal van de tekenaar verteld, vanaf zijn jeugd tot zijn overlijden in 2014.

Voor de besloten voorstelling op vrijdag zijn vrienden, bekenden, de financiers van de film en de pers uitgenodigd. De documentaire, gemaakt door Roel Wijngaards-de Meij en Bart Grimbergen duurt 70 minuten. Een verkorte versie van de docu wordt zondag vanaf 13.00 uur uitgezonden in West Doc op TV West. Daarna wordt de docu tot 17.00 uur elk heel uur herhaald.

