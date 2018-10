Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Verdachte moord in Leiden pleegt zelfmoord in cel De 44-jarige Nataschja uit Epe werd dood gevonden in Leiden | Beeld: still uit video AS Media

ALPHEN AAN DEN RIJN - De 44-jarige man die verdacht wordt betrokkenheid bij de dood van Nataschja Scheeres (44), heeft zelfmoord gepleegd in zijn cel in de gevangenis in Alphen aan den Rijn. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt. De man was de partner van Scheeres. De vrouw uit Epe werd 30 juli dood gevonden in een sloot langs de Stevenshofdreef in Leiden.

De 44-jarige vriend van Scheeres werd verdacht van doodslag. In augustus werd bekend dat hij nog drie maanden in voorarrest moest blijven. Na zijn dood zijn in zijn cel verschillende spijtbetuigingen gevonden. 'Die hebben we medegedeeld aan de nabestaanden van het slachtoffer.' Ook een 50-jarige Leidenaar werd opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van Scheeres, maar werd weer vrijgelaten. Hij wordt nog wel verdacht van het wegmaken van het lichaam van de vrouw. Zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 en 113.nl. Stichting 113 Zelfmoordpreventie is 24/7 beschikbaar.