Erop uit met (klein)kinderen tijdens de herfstvakantie: 5x tips uit de hele regio Kabouterpad in Bentwoud (Foto: Staatsbosbeheer)

REGIO - De herfstvakantie staat voor de deur! Wat is er allemaal te doen in onze mooie regio? Het aanbod is heel divers dus we hebben het opgeknipt in twee delen. We hebben de leukste tips verzameld om er samen met je (klein)kids op uit te gaan.

Geschreven door Laura Bron

Westland:

Fruit plukken bij Plukkerij Framblij in Monster kan dit jaar nog voor het laatst in de herfstvakantie. Het concept is simpel: je vult je emmer en betaalt wat je plukt! Maandag-, woensdag- en zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur

Van 1 tot 10 jaar

Den Haag:

Bezoek nog t/m zondag het (gratis) Generation Discover Festival op het Malieveld en ontdek hoe gaaf de wereld is van innovatie, technologie, wetenschap & techniek. Van 17 t/m 21 oktober van 9.00 tot 18.00 uur

Van 8 t/m 12 jaar

Stoomgroep West in het Zuiderpark is nog open t/m 28 oktober. Koop een strippenkaart en de kids hebben volop plezier in alle treintjes waarop ze mogen meerijden! Woensdag van 13.00 uur tot 16.30 uur en zondag van 11.30 uur tot 16.30 uur

Van 2 tot 10 jaar

Ga op ontdekkingstocht door het Binnenhof en neem een kijkje in de Ridderzaal tijdens de kinderrondleiding van ProDemos. Dagelijks om 13.00 uur (reserveren verplicht)

Van 6 tot 12 jaar

Leiden:

Speuren en klimmen in het Monkeybos! Vanaf bezoekerscentrum De Tapuit is er in Meijendel een leuke herfstspeurtocht uitgezet. Woensdag 24 oktober om 10.00 uur kun je hier op pad met de schaapsherder (reserveren!) Dinsdag t/m zondag

Van 4 tot 12 jaar

Landgoed De Olmenhorst heeft een circus opgezet met gave kinderworkshops en er kan ook nog geplukt worden in de appelboomgaard! Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur

Gouda:

Gouda gaat terug in de tijd naar het jaar 1511 met Zotte Zaterdag, een middeleeuws festival met straattheater, muziek en markt. Zaterdag 20 oktober, hele dag, alle leeftijden

Als afsluiting van de Kinderboekenweek kun je op dinsdag 23 oktober in de bibliotheek van Gouda de film Dummie de Mummie kijken. Dinsdag 23 oktober om 14.30 uur, vanaf 6 jaar

Zoetermeer

Ga met de knapzak op pad door het Bentwoud. Je (klein)kind krijgt een puntmuts, rode wangen en een gevulde knapzak om samen het Kabouterpad te volgen. Spannend! Alle dagen van 10.00 tot 15.00 uur (reserveren)

Van 2 tot ca. 7 jaar

Van zaterdag 20 t/m zondag 28 oktober is de Zoetermeerse Najaarskermis te vinden op de parkeerplaats naast SilverDome. Op maandag 22 oktober is de kermis van 14.00 tot 16.00 uur prikkelvrij. Elke dag van 14.00 tot 23.00 uur