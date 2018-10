Gemeente dwingt woonwagenbewoners weg te gaan uit Wateringse Veld

DEN HAAG - De actievoerende woonwagenbewoners die een terrein aan de Sylvain Poonsstraat in Den Haag hebben bezet, zijn daar vertrokken. Omdat er volgens de bewoners door de gemeente is gedreigd met boetes, aanhoudingen en inbeslagname van hun caravans, hebben ze hun spullen ingepakt. Ze laten weten dat hun acties worden voortgezet, maar op welke manier is nog niet bekend.

De woonwagenbewoners kraakten vorige week een terrein aan de Leyweg in Den Haag. Ze vragen daarmee aandacht voor het uitblijven van nieuw gemeentebeleid. Er moet volgens de bewoners meer ruimte voor woonwagens in de stad komen. De gemeente wilde dat de groep zo snel mogelijk vertrok, en na een gesprek met wethouder Revis gebeurde dat donderdag.

De actievoerders kwamen per ongeluk in Rijswijk terecht, op het terrein van voetbalclub TEDO tussen de Schaapweg en Van Vredenburchweg. 'We wisten niet dat we in een andere gemeente waren', zei bewoner Joey Dewus donderdagavond. Vrijdagochtend vertrok de groep met hun tenten en caravans naar het terrein aan de Sylvain Poonsstraat in de Haagse wijk Wateringse Veld.



Onaangekondigde demonstratie

Een woordvoerder van de gemeente Den Haag laat weten dat de woonwagenbewoners inderdaad moesten vertrekken. 'Vanochtend stonden enkelen woonwagenbewoners op een parkeerterrein in Wateringse Veld en zij gaven aan dat ze demonstreerden', stelt de woordvoerder. 'Hoewel de demonstratie niet vooraf was gemeld bij de gemeente, heeft de burgemeester de ruimte gegeven voor een demonstratie. Binnen het Haagse demonstratiebeleid worden waar mogelijk ook spontane demonstraties gefaciliteerd. Dat is dus in dit geval ook gebeurd. De burgemeester heeft aan de demonstranten aangegeven dat ze tot twee uur in de middag de tijd hadden om te vertrekken. Zij hebben aan dat verzoek gehoor gegeven.'

De Haagse Stadspartij (HSP) in de gemeenteraad van Den Haag heeft begrip voor de actie van de woonwagenbewoners. 'Ik begrijp het heel goed', zegt HSP-raadslid Peter Bos. 'Veel woonwagenbewoners wachten al heel lang op nieuwe standplaatsen omdat daar een groot tekort aan is. Ook zijn er lange wachtlijsten. Ik snap dat ze dat helemaal zat zijn.'



SP wil maatregelen

Ook de SP kan zich voorstellen dat de woonwagenbewoners maatregelen willen. 'Het is onwenselijk dat er illegale acties nodig zijn om ervoor te zorgen dat je ergens kan wonen', zegt SP-raadslid Hanne Drost. 'Ik vind dat de wethouder er zorg voor moet dragen dat de bewoners een plek krijgen.'

Wethouder Boudewijn Revis (VVD) veroordeelde deze week de protestacties. 'Ik vind het onacceptabel dat de woonwagenbewoners andere grond bezetten', zei hij woensdag tijdens een commissievergadering. Tegelijkertijd zei hij met 'souplesse' met de situatie te willen omgaan. 'Het vroegere uitsterfbeleid is in Den Haag niet meer aan de orde. In het coalitieakkoord hebben we daarom afgesproken dat we in de woonagenda rekening houden met wensen van woonwagenbewoners.'

Deze woonagenda - de beschrijving van toekomstig woonbeleid - verschijnt waarschijnlijk dit najaar.