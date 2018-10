Verdachte geweldsincident Delft blijft langer vastzitten

DELFT - De 21-jarige man uit Zoetermeer die is aangehouden voor betrokkenheid bij een geweldsincident in Delft blijft veertien dagen langer vast zitten. Dat heeft de rechter-commissaris besloten, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Op 8 oktober was er een incident in de Breestraat in Delft. Twee verdachten probeerden op een coffeeshop te schieten. Toen ze ervandoor gingen op een scooter, schoot de politie.

Het OM denkt dat de verdachte mogelijk de bestuurder is geweest van de vluchtauto die bij het incident is gebruikt. Of de twee verdachten die wegvluchtten op een scooter, vervolgens in die vluchtauto zijn gestapt, is niet duidelijk.



Man met schotwond

Het is niet duidelijk of de vluchtauto naar Zoetermeer is gereden om daar een 18-jarige man met een schotwond af te zetten voor het LangeLand ziekenhuis. Hij overleed later aan zijn verwondingen.