Gebiedsverbod voor jongeren die Hilbrand Nawijn bedreigden

ZOETERMEER - De jongeren die donderdag het Zoetermeerse raadslid Hilbrand Nawijn bedreigden tijdens een interview, krijgen een gebiedsverbod. Dat heeft burgemeester Charlie Aptroot bekendgemaakt. Nawijn gaf voor de camera van omroep WNL een interview over hangjongeren op het Croesinckplein in de Zoetermeerse wijk Palenstein. Tijdens het interview werden het raadslid en een journalist belaagd en bedreigd door een groep jongens.

In totaal hebben vier jongeren een gebiedsverbod gekregen. Ze mogen zich drie maanden niet begeven op onder meer het Croesinckplein en omgeving. 'Dit is absoluut onacceptabel gedrag dat we niet tolereren', zegt burgemeester Aptroot tegen Omroep West.

Het interview werd uiteindelijk onder politiebegeleiding afgemaakt en de verslaggever en de politicus werden door agenten naar hun auto begeleid, meldde WNL eerder al.



Onrustig in de buurt

Palenstein heeft al jaren een slechte naam in Zoetermeer, maar volgens burgemeester Aptroot ging het de laatste tijd juist goed in de wijk. Sinds de dood van een 18-jarige Zoetermeerder is het onrustiger in de buurt. De jongen kwam geregeld op het Croesinckplein.

Aptroot: 'De dood van een jongen van 18 jaar komt hard aan, er is veel verdriet. Er is een stille tocht georganiseerd, daar heeft iedereen zich keurig gedragen. Ik heb alle begrip voor dat verdriet, maar dat betekent niet dat je je daarna slecht kan gedragen.'