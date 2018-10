Heftige emoties in zaak dodelijke steekpartij Leiden: 'Beest, je gaat eraan'

LEIDEN - De emoties van de familie van de doodgestoken Cherno (28) uit Leiden liepen hoog op in de rechtbank vrijdag. De moeder van het slachtoffer probeerde vrijdag tijdens de eerste niet-inhoudelijke zitting verdachte Abraham A. (25) aan te vliegen: ‘Beest, je gaat eraan!’ A. zit vast voor de dodelijke steekpartij aan het Jacques Urlusplantsoen in Leiden op 7 juli.

'Hij heeft mijn kind vermoord, in zijn hoofd gestoken, duivel!’, schreeuwt de moeder van Cherno. Ze probeert de verdachte aan te vliegen, maar wordt tegengehouden door de parketpolitie. De zus van Cherno roept: ‘Hij heeft de vader van vijf kinderen vermoord!’ En de vader gaat staan: ‘Jij bent laf jongen, ik pak jou, ik kom terug!’

De 28-jarige Cherno werd doodgestoken op de galerij van een flat aan het Jacques Urlusplantsoen in Leiden. Hij was vader van vijf kinderen en voetbalde bij VV Leiden. Hij overleed aan meerdere steekwonden met een mes, blijkt uit de voordracht van de officier van justitie. Abraham A. werd kort na de steekpartij opgepakt.



Verdachte heeft bekend

De advocaat van Abraham A. legt uit wat de relatie is tussen de twee. 'Het slachtoffer kwam die avond naar zijn ex en de kinderen, die logeerden in het huis waar A. ook was. Er ontstond ruzie, het licht ging uit bij A. en in een vloek en een zucht was het gebeurd. Hij heeft het slachtoffer neergestoken. Dat geeft hij heel uitgebreid toegegeven.'

Het onderzoek naar de steekpartij is nog niet afgerond. 'We wachten nog op een toxicologisch verslag. Het slachtoffer was onder invloed, dat is ook op camerabeelden bij de flat te zien. Hij had zoveel gedronken dat hij braakneigingen en misselijkheid moet hebben gevoeld en een lagere reactiesnelheid had,' zegt de officier van justitie.



'Het spijt me'

Tot slot komt A. aan het woord: ‘Er was een hoop wat ik wou zeggen, maar door alles hier is mijn hoofd in de war. Het spijt me, wil ik zeggen aan iedereen die is gekomen.’ Dan staat de moeder van Cherno weer op en spuugt naar A.: 'Zeg dat maar tegen zijn vijf kinderen. Beest! Je gaat eraan!' En vader roept: ‘Vecht met je handen, jij pakte een mes.’

Abraham A. wordt door de politie afgevoerd. Hij roept naar de nabestaanden: ‘Als er iets is, kom naar mij, laat mijn broertjes en zusje met rust.’ De rechter besluit dat de zaak over drie maanden verder gaat en dat A. voorlopig vast blijft zitten. Ook dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.