Celstraf en rijontzegging geëist na dodelijk ongeval 16-jarige Sander

Ongeluk Naaldwijkseweg in 's-Gravenzande (Foto: Regio15)

'S-GRAVENZANDE - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tweeënhalf jaar cel geëist tegen de 27-jarige man uit 's-Gravenzande die vorig jaar een dodelijk ongeval veroorzaakte op de Naaldwijkseweg. Daarbij kwam de 16-jarige Sander van der Houwen om het leven. Na onderzoek bleek dat de verdachte vier keer zoveel alcohol in zijn bloed had als toegestaan. Naast de celstraf eiste het OM ook een rijontzegging van vijf jaar.

Het ongeluk gebeurde op 21 augustus 2017. Sander begon toen aan de eerste werkdag van zijn leerwerktraject in de interieurbouw. Hij zat als bijrijder in het busje van de verdachte en wist niet dat de bestuurder teveel had gedronken.

De 's-Gravenzander verloor in de bocht van de Naaldwijkseweg de macht over het stuur. Hij belandde in de berm, raakte een ANWB-bord en stuurde zo hard de N467 op dat hij op de verkeerde weghelft belandde. Hier werd de auto frontaal geramd door een vrachtwagen.



Slachtoffer overleed tien dagen na ongeluk

Tien dagen na het ongeluk overleed Sander. Hij was een scholier van de ISW Sweelincklaan en voetbalde bij FC 's Gravenzande.

Naast het alcoholgebruik, stond ook vast dat de verdachte te hard heeft gereden. Deskundigen schatten dat hij tussen de 77 en 120 kilometer per uur reed. Op de Naaldwijkseweg is de maximumsnelheid 60 kilometer per uur.



'Ik probeerde de kater weg te spoelen met vieux'

De verdachte zei in de rechtszaal dat hij niet meer weet hoe hij in de berm belandde. 'Naar mijn idee was de bus niet meer bestuurbaar.' Hij wist ook niet meer hoe hard hij precies reed en erkende het alcoholgebruik. 'Ik probeerde met vieux de kater van de avond daarvoor weg te spoelen.'

De moeder van Sander was ook in de rechtszaal aanwezig. Zij las een slachtofferverklaring voor, waarbij ze onder andere zei dat ze hoopte 'dat de verdachte iets gaat doen met deze ervaring, bijvoorbeeld voorlichting geven op school'.



'Voorlichting, maar geen gevangenisstraf'

De advocaat van de verdachte sloot zich bij die woorden aan, maar zei ook dat een gevangenisstraf niet goed zou zijn. Hij pleitte voor een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf. Volgens hem zou een werkstraf er dan inderdaad uit kunnen bestaan dat zijn cliënt verplicht wordt voorlichting te geven op scholen over alcohol en verkeer.

De rechter doet 2 november uitspraak.

