Kerkleden houden wakes voor met uitzetting bedreigd Armeens gezin

KATWIJK - Leden van zeker 25 verschillende kerken gaan in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Katwijk wakes houden voor het Armeense gezin dat al drie weken in die kerk wordt opgevangen. Het gezin - dat lid is van dit kerkgenootschap - dreigt te worden uitgezet naar Armenië.

'Zo'n wake is eigenlijk een eenvoudige viering, waarbij kaarsjes worden aangestoken. Ook wordt er misschien gezongen en praten de leden met het gezin', legt Rikko Voorberg uit. Hij is woordvoerder namens de verschillende kerken. 'Deze wakes lijken op de wakes die bij detentiecentra worden gehouden.'

Wanneer de wakes worden gehouden, wil Voorberg vanwege de veiligheid niet zeggen. 'We willen geen tegendemonstraties voor de kerk. De wakes zijn echt ter ondersteuning van de familie.'



Kerkopvang en demonstraties

De familie Tamrazyan - met de kinderen Hayarpi (21), Warduhi (19) en Seyran (14) - zit sinds 27 september in de Katwijkse kerk. Voorberg: 'De drie kinderen kloppen die avond aan bij de kerk en zeggen dat ze misschien opgepakt worden. Op dat moment moet je iets doen als traditioneel kerkje.'

De kerk vangt het gezin op. 'We zijn ook meteen in gesprek gegaan met de overheid om iets tegen die uitzetting te doen.' Ook wordt er in Katwijk een demonstratie georganiseerd tegen de uitzetting van de drie kinderen. Ongeveer honderd mensen doen hieraan mee.



Lili en Howick 2.0

De demonstratie is geïnspireerd op de acties rondom Lili en Howick. Die twee eveneens Armeens kinderen kregen in augustus te horen dat ze het land uit moeten. Na lang protest en verschillende keren onderduiken horen ze begin september dat ze in Nederland mogen blijven.

De Goede Zaak en Defence for Children - die de demonstratie in Katwijk organiseren - hopen op hetzelfde resultaat voor de familie Tamrazyan. Het gezin krijgt inmiddels al ruim drie weken 'kerkasiel'. En een einde lijkt nog niet in zicht.



Kerkasiel

Daarom zijn de leden van de verschillende kerken afgelopen week bijeen gekomen om over 'kerkasiel' in het algemeen en de familie Tamrazyan in het bijzonder te praten. Daaruit is naar voren gekomen dat de kerkleden wakes gaan houden voor het Armeense gezin. Ook komen vertegenwoordigers van verschillende kerken in Den Haag 29 oktober bijeen om verder te praten over 'kerkasiel' in die regio.

