'Mijn hart zegt dat ik bij ADO Den Haag wil blijven'

DEN HAAG - ADO Den Haag en de zaakwaarnemer van Lex Immers zijn in gesprek over de toekomst van de middenvelder bij de Haagse eredivisionist. Immers heeft goede hoop dat hij zijn aflopende contract verlengt, al is een vervolg van z'n voetballoopbaan bij een buitenlandse club ook nog een optie.

In TV West Sport gaat Immers vrijdag uitgebreid in op de contractbesprekingen. 'Mijn hart zegt dat ik bij ADO wil blijven, het is niet zo dat ik voor elk bedrag de club zal verlaten. Clubs in het buitenland moeten dan wel met een goede aanbieding komen. Ik ben anderhalf jaar geleden niet voor niets weggegaan bij Club Brugge, want ik wilde graag naar Den Haag.'

Immers vervolgt: 'Ik heb daardoor wel een hoop geld ingeleverd om bij ADO te spelen en daar moet nu wel iets tegenover staan. Al vraag ik absoluut geen rare bedragen hoor. Ik weet wat ADO betaalt en uiteindelijk moeten we er van beide kanten uit zien te komen. Als ik uiteindelijk straks toch voor het buitenland kies, dan zal er wel kritiek komen dat ik voor het geld daar naartoe ga. Die kritiek mag hoor, maar ieder persoon die voor een baas werkt en die ergens het dubbele kan verdienen gaat in zo'n geval ook weg.'



Stijgende lijn

Verder gaat Immers in TV West Sport in op de ontwikkeling van ADO in dit seizoen. 'Er zit duidelijk een stijgende lijn in bij ons. Er komen nu competitiewedstrijden aan (respectievelijk VVV-Venlo, NAC Breda, FC Utrecht red.) waarin we moeten laten zien dat we een volwassen ploeg zijn geworden en ook de punten pakken.'