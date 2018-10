Deel dit artikel:













Van Aap, Noot, Mies, robot bouwen en Sneeuwwitje; tips voor de herfstvakantie Muziektheater Briza | Foto: Zeeheldentheater De Ark van Noach, Rabarber | Foto: Nina Sondagh Game Museum

REGIO - We zijn halverwege de herfstvakantie. Wat is er allemaal nog te doen in onze mooie regio? We hebben de leukste tips verzameld om er samen met je (klein)kids op uit te gaan!

Geschreven door Laura Bron

Westland:

In Zwembad De Boetzelaer kun je elke dag lekker zwemmen en het bad is op vrijdag 26 oktober speciaal in Halloweensferen … Daarna kun je vrijdagavond verder griezelen in het centrum van ’s-Gravenzande bij de spooktocht! In De Lier kunnen kinderen in Museum De Timmerwerf creatief aan de slag met stapels hout tijdens het gratis timmerfeest voor kinderen! Zaterdag 27 oktober van 13.00 tot 16.00 uur

Vanaf 4 jaar

Den Haag:

In het Zeeheldentheater mag iedereen meedoen met de voorstelling 'Aap, Noot, Mies' van Muziektheater Briza in een decor van een ouderwetse schoolklas! Donderdag 25 oktober om 11.00 uur en om 14.00 uur

Theaterschool Rabarber heeft een leuke nieuwe voorstelling, 'De Ark van Noach' waar een jongetje mag kiezen wie er op zijn ark mee mogen wanneer het maar niet ophoudt met regenen.. Maandag t/m vrijdag om 11.00 uur en om 13.00 uur

Vanaf 5 jaar

Kom in de Bergkerk (Segbroek) kijken naar de betoverende balletvoorstelling ‘Sneeuwwitje en de zeven dwergen’, gedanst door de kinderen van de Academy of classical Russianballet uit Den Haag. Zondag 28 oktober van 15.00 tot 17.30 uur (kaartverkoop)

Leiden:

Knuffel mee, gratis entree! In Leiden is er veel treinplezier bij Stoomtrein Katwijk-Leiden. Dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag van 10.30 tot 16.30 uur

Voor alle kinderen die een knuffel meebrengen, geldt gratis entree!

Gouda:

Experimenteren, spelen en kunstwerken maken kan op woensdag en zondag in laboratorium het Verwonderlab in Gouda. Woensdag en zondag van 15.00 – 17.00 uur

Vanaf 8 jaar

Bouw je eigen robot in de bibliotheek van Gouda Zaterdag 27 oktober van 10.00 tot 13.00 uur, vanaf 6 jaar

Zoetermeer:

In het Nationaal Video Game museum in Zoetermeer (hartje Stadshart) kom je niet alleen alles te weten over de geschiedenis van videogames, maar kun je ook volop gamen! Tip: luister a.s. vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur naar de uitzending van Margriet, want zij mag 4 x toegang weggeven!

Open van woensdag t/m zondag

Vanaf 5 jaar