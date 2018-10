Deel dit artikel:













Sla-je-slag-weken voor ADO Den Haag: 'Klinkt makkelijker dan het gedaan is' Foto: Soccrates Images/bewerking: Omroep West

DEN HAAG - Het zijn de sla-je-slag-weken voor ADO Den Haag de komende periode. Wanneer ADO zondag van VVV Venlo wint en een week later van NAC, dan staat de ploeg stevig in het linkerrijtje van de eredivisie. 'Dat klinkt makkelijker dan het gedaan is. We willen goede wedstrijden spelen en daar resultaat aan koppelen', reageert trainer Fons Groenendijk.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

De Haagse trainer vervolgt: 'Gezien de stand heb je gelijk. We staan een punt achter op de nummer vijf, Vitesse. We kunnen zelfs dit weekend al op die plek terecht komen. Dat is iets wat meespeelt', bekent hij. 'We hakken zaterdag nog wat knopen door. Zo is Wilfried Kanon vrijdag pas teruggekomen van interlandvoetbal met Ivoorkust. Ik vind VVV een super degelijke ploeg, met een goede organisatie en ze zijn moeilijk te bestrijden. Je doet VVV te kort als je alleen praat over dat het een fysiek sterke ploeg is. Ze kunnen ook echt voetballen. Kijk maar naar Sušić, op het middenveld.' Vermoedelijke opstelling:

ADO Den Haag start zondag in Venlo vermoedelijk met dezelfde elf als drie weken geleden tegen SC Heerenveen. Dat betekent dat Aaron Meijers weer terugkeert in het elftal. Hij mistte de ontmoeting met FC Groningen. Uitgelicht:

In het seizoen 2012/2013 wist ADO Den Haag in Venlo met 4-2 te winnen. Mede door twee doelpunten van Tjaronn Chery gingen de drie punten mee terug naar Den Haag. Mis niks van VVV Venlo - ADO Den Haag:

De wedstrijd tussen VVV en ADO Den Haag is zondagmiddag live te volgen via 89.3 Radio West. Vanaf 14.25 uur mis je geen balomwenteling van de wedstrijd tussen de nummers zeven en acht uit de eredivisie.