Misbruik door vader Rueb: 'Heel heftige geschiedenis in ons gezin'

DEN HAAG - Marnix Rueb, de geestelijk vader van Haagse Harry, heeft een zware jeugd gehad. Dat blijkt uit de documentaire 'Kap Nâh!! Het verhaal van Marnix Rueb'. De docu wordt zondag uitgezonden op TV West. Daarin vertellen familieleden en vrienden over het leven van Rueb. Hij zou in zijn jeugd 'stelselmatig en jarenlang' misbruikt zijn door zijn vader. Volgens zijn naasten hebben die ervaringen de striptekenaar sterk gevormd.

Marnix werd geboren in Oegstgeest. Hij groeide met zijn twee broers Alexander en Robert-Jan op in het Benoordenhout in Den Haag. Marnix zat op het gymnasium maar vond de lessen niet interessant. Hij wilde vooral creatief bezig zijn en eigenlijk alleen maar tekenen.

Marnix verloor op jonge leeftijd zijn moeder, zijn vader was kinderrechter. Volgens de beste vriend van het gezin een goedlachse man, die van een borreltje en humor' hield.



Zwarte bladzijde

Maar hij had ook een andere kant. Die komt aan bod in de op waarheid gebaseerde roman Annie Berber (1985) van Yvonne Keuls. Die gaat over een pedofiele kinderrechter, 'Loulou', die aan hem toevertrouwde zwerfjongens gebruikt. Na het verschijnen van het boek, gaat vader Rueb met vervroegd pensioen.

Die affaire heeft een grote invloed gehad op het gezin, vertellen de twee broers en beste vriend van Marnix. 'Dat is absoluut een zwarte bladzijde geweest.' Yvonne Keuls heeft openbaar gemaakt dat zijn vader iets had gedaan met cliëntjes', aldus Bart van der Velde, de beste vriend van Marnix.



De waarheid is behoorlijke klap

Jongere broer Robert-Jan: 'Je weet niet wat het met een familie doet als opeens Yvonne Keuls een vernietigend boek over je vader schrijft en hem van alles en nog wat beticht en het blijkt nog waar te zijn ook voor een gedeelte. Dat is een behoorlijke klap.'

Zijn oudste broer Alexander: 'Dat is inderdaad een heel heftige geschiedenis in ons gezin geweest wat op alle fronten invloed heeft gehad.'



Misbruik eigen zoons

Robert-Jan vertelt ook dat hij wist dat zijn vader 'een zekere geaardheid' had. 'Dat het vlees zwak is, wisten we bij hem ook al. Dus we stonden niet echt verbaasd te kijken. Maar het was wel een smet op de familie.'

Nu wordt ook duidelijk dat die vader aan zijn eigen kinderen kwam. Robert-Jan heeft dat ook zelf ervaren. 'Ik ben zelf ook aangeraakt door mijn vader, zal ik maar zeggen. Maar dat was een paar keer in mijn hele jonge jaren. Dus daar had ik eigenlijk geen besef van toen.'



Stelselmatig misbruik

Bij Marnix ging het verder. Volgens zijn broer Robert-Jan gebeurde dat 'stelselmatig' en 'een paar jaar lang'. Ook broer Alexander is daarvan later op de hoogte gebracht. De relatie tussen hem en Marnix stond een tijdje op een laag pitje.

'Toen we weer dichterbij elkaar kwamen, hebben we er enigszins over gesproken. Toen heeft hij mij wat dingen verteld, waarvan ik dacht: ik had het achteraf eigenlijk liever niet willen weten. Dus het heeft op hem wel degelijk impact gehad.'



'Vreselijk dat hij zoiets heeft doorgemaakt'

Marnix vertelde ook aan zijn dochter Jony over de ervaringen in zijn jeugd. 'Het is vreselijk als je weet dat iemand waarvan je zielsveel houdt zoiets heeft doorgemaakt,' vertelt zij in de documentaire.

'Mijn moeder heeft ook niet bepaald een makkelijke jeugd gehad. Daar konden zij elkaar in steunen. Zij hadden beiden een verschrikkelijk zwaar, groot, verdriet in zich. En dat was soms verschrikkelijk moeilijk.'



Gevormd door trauma

Volgens goede vriend en cabaretier Sjaak Bral hebben de ervaringen in zijn jeugd Marnix Rueb sterk gevormd. 'En misvormd, zou je kunnen zeggen. Het is de kern geweest van zijn tekenaarschap. Daarin kon hij alles kwijt. En hij kon zich in zijn eigen wereld terugtrekken. Het was ook absoluut geen makkelijke prater.'

Volgens Bral was hij ook niet trots op wat hij deed. 'Sterker nog: hij vond het maar raar dat mensen het goed vonden. En ik denk dat het daar ook wel een eigenschap van is, dat je jezelf wegcijfert. Dat heeft hij ook wel gedaan. Het was een heel teruggetrokken persoon. Hij kwam niet uit zijn werkkamer.'



Kap Nâh!!

De documentaire Kap Nâh!! Het verhaal van Marnix Rueb' wordt zondag vanaf 13.00 uur uitgezonden op TV West.

