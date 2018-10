VVV-speler Sem Steijn blij met hereniging met vader Maurice: 'Super naar m'n zin'

DEN HAAG - ADO-speler Sem Steijn speelt dit seizoen zijn wedstrijden voor VVV Venlo. De Limburgers huren de middenvelder voor een seizoen van ADO Den Haag, waardoor hij weer herenigd is met zijn vader Maurice. 'Ik heb het super naar mijn zin hier, vooral op voetbalgebied', zegt Sem.

'Ook op school heb ik het naar mijn zin, alleen mis ik wel mijn vrienden in Den Haag. En even bij mijn oma langs, dat mis ik', vervolgt de 16-jarige zoon van VVV-trainer Maurice Steijn. 'Hij heeft een driejarig contract bij ADO getekend, zit bij Oranje onder de 18 jaar. Dat heeft hij zelf voor elkaar gekregen. Dat geeft ook aan dat hij veel kwaliteiten heeft en dat hij niet dankzij mij bij het eerste zit.'

Sem heeft zijn officiële debuut inmiddels gemaakt. 'Dat was bij Westlandia, voor het KNVB bekertoernooi. Dat is vlakbij de plek waar wij gewoond hebben. Dus daar waren veel bekenden en familie. Dat was een mooi moment om te debuteren.'

LEES OOK: Sla-je-slag-weken voor ADO Den Haag: 'Klinkt makkelijker dan het gedaan is'