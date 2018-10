Vrijspraak van uitbuiting bananenchipsbakkers uit India

DEN HAAG - Een 44-jarige Hagenaar is vrijdag door de rechtbank in Den Haag vrijgeproken van uitbuiting van bananenchipsbakkers die voor hem werkten. Het Openbaar Ministerie (OM) had een celstraf geëist.

In werkruimtes in Delft en Poeldijk liet de Haagse horeca-ondernemer Indiërs in 2015 zonder verblijfsvergunning 's nachts bananenchips, roti’s en bara’s bakken bij temperaturen van rond de veertig graden. Twee van hen werkten in een vieze ruimte achter een winkel in Delft. Een derde slachtoffer werkte in een aanbouw van een woning in Poeldijk, waarin ook nog hennep stond.

De werknemers kregen te weinig betaald, vindt het Openbaar Ministerie. Ook moesten ze volgens justitie te lang werken in te vieze ruimte's met vloeren die onder het bakvet zaten.



Geen uitbuiting

De rechtbank vindt inderdaad dat de Hagenaar een groot aantal regels had overtreden op het gebied van onder andere arbeidsomstandigheden, minimumloon, hygiëne en illegaliteit van de medewerkers. Deze waren echter niet zodanig ernstig, dat er sprake was van uitbuitingspraktijken die zijn te vergelijken met dwangarbeid of slavernij-toestanden.

Zo hadden de werkenden in dit geval de vrijheid om weg te gaan en kregen ze toch nog zo'n 6,25 euro per uur, constateerde de rechtbank. Dat loon is drie keer zo hoog dan slachtoffers doorgaans kregen in andere zaken, waarin de rechters wel oordeelden dat er sprake was uitbuiting.



De eis

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden een jaar celstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk, geëist. De advocaat van de verdachte vroeg om vrijspraak.