Tjeerd Spoor weer terug op Radio West

DEN HAAG - De luisteraars van Radio West hebben hem al een tijdje moeten missen, maar daar komt verandering in: Tjeerd Spoor keert terug op de radio! Woensdag zal hij voor het eerst weer het programma Studio Haagsche Bluf presenteren. De Haagse burgemeester Pauline Krikke is blij met de terugkeer van Tjeerd. 'Wat een goed nieuws!'

Tjeerd was begin augustus voor het laatst op de radio. Na gezondheidsproblemen is hij nu weer fit. 'Ik ben er enorm blij mee. Het heeft best lang geduurd en ik miste radio maken verschrikkelijk.'

Burgemeester Pauline Krikke zat in de studio, toen Tjeerd het nieuws in zijn eigen programma Studio Haagsche Bluf bekendmaakte. 'Wat ontzettend fijn om dat te horen en fijn om ons te kunnen realiseren dat we je binnenkort weer op de radio kunnen horen', reageerde Krikke enthousiast.

Woensdag en vrijdag

Tjeerd zal beginnen met het presenteren van de uitzendingen op woensdag en vrijdag. De rest van de week presenteren Michiel Steenwinkel of Ivar Lingen het programma.

We zijn bij Omroep West natuurlijk ontzettend blij om Tjeerd volgende week weer te horen!