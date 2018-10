Politie houdt 17-jarige Zoetermeerder aan voor schietpoging Delft

ZOETERMEER - De politie heeft een 17-jarige verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij een schietpoging op een coffeeshop in Delft op 8 oktober. De verdachte werd vrijdagmiddag opgepakt in het centrum van zijn woonplaats Zoetermeer. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De verdachte kwam in beeld dankzij binnengekomen informatie. De politie heeft vrijdag geprobeerd zijn verblijfplaats te achterhalen. Toen de 17-jarige Zoetermeerder in een winkelcentrum werd gezien, is hij direct door een arrestatieteam aangehouden. Na de arrestatie zijn op twee plaatsen doorzoekingen gedaan.

Wat precies de betrokkenheid van de verdachte is geweest, wordt op dit moment onderzocht. Hij zit vast in beperkingen. Dat betekent dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld, met uitzondering van zijn advocaat. Het Openbaar Ministerie is hierdoor terughoudend met mededelingen over de zaak.



Man met schotwond

Op 8 oktober probeerden twee verdachten op een coffeeshop te schieten. Toen ze ervandoor gingen op een scooter, schoot de politie. Later werd een 18-jarige man met een schotwond bij het LangeLand ziekenhuis in Zoetermeer gebracht. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Of het om dezelfde persoon gaat, wordt nog onderzocht.



Eerdere arrestatie

Voor het incident werd woensdag al een 21-jarige Zoetermeerder aangehouden. Het OM beschikt over aanwijzingen dat hij mogelijk een vluchtauto heeft bestuurd die zou zijn gebruikt. De rechter-commissaris heeft vrijdag zijn voorarrest met 14 dagen verlengd.

