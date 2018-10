Turfmarktkerk in Gouda dreigt in te storten, omwonenden huis uit

GOUDA - De kerk aan de Goudse Turfmarkt staat op instorten. Daarom hebben bewoners van zes woningen een 'dringend advies' kregen om hun huis te verlaten.

Eerder deze maand werd de gemeente al duidelijk dat de kerk in slechte staat verkeerde, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de kerk in dermate slechte staat is dat het op instorten staat. De bewoners van de zes woningen wordt geadviseerd om hun huis pas weer in te gaan als de kerk gestut is, dat gaat waarschijnlijk twee weken duren.

De kerk uit 1931 moet uiterlijk voor 1 december zijn gesloopt. Het speeltuintje naast de kerk is afgesloten tot de kerk is gesloopt. Ook mag zwaar verkeer de Turfmarkt niet meer op.