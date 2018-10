Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Koffiehuis in Den Haag beschoten, meer dan tien kogelgaten in ruit Foto: Regio 15

DEN HAAG - Koffiehuis Tanger aan de Regentesselaan in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. In het pand zitten meer dan tien kogelgaten.

De kogelgaten werden zaterdagmorgen pas opgemerkt. De politie is op zoek naar mensen die iets gehoord of gezien hebben. De Regentesselaan is in de richting van de Loosduinsekade afgesloten vanwege het onderzoek.