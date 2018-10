Haegsche derby Quick - HBS live te zien bij Omroep West

DEN HAAG - Voor het tweede voetbalseizoen op rij staat 'ie op het programma: de Haegsche burenruzie tussen Quick en HBS in de derde divisie. Zaterdagavond wordt er om 18.00 uur afgetrapt en het belooft - net als vorig jaar - weer een mooi voetbalfeest te worden. Kan je er niet bij zijn? Dan hoef je niets te missen. Omroep West zendt de kraker namelijk live uit.

Vanaf 17.45 uur kun je op deze pagina meekijken via onze livestream, die van commentaar wordt voorzien door voetbalverslaggever Haniff Harharah. De samenvatting van het duel volgt later op de avond en is zondag ook te zien in TV West Sport.

In Radio West Sport (van 14.00 - 18.00 uur) is er zaterdagmiddag aandacht voor een andere burenbotsing: Rijnsburgse Boys - Katwijk in de tweede divisie.

