Katwijk winnaar in weinig sprankelende derby tegen Rijnsburgse Boys Feest bij Katwijk na de winnende treffer. (Foto: Orange Pictures)

REGIO - Katwijk is er zaterdag wederom in geslaagd drie punten te pakken bij Rijnsburgse Boys. Vorig jaar wonnen de oranjehemden de derby met 1-2 op het grondgebied 'de Uien'. Zaterdag stond er in een nieuwe editie na negentig minuten exact dezelfde einduitslag op het scorebord.

De eerste goal van de middag viel pas na veertig minuten spelen. Jan-Willem Tesselaar, vervanger van de geblesseerde Marciano Mengerink (jukbeen), opende namens Katwijk de score. Maar lang mochten de oranjehemden alleen niet van de voorsprong genieten, want op slag van rust trok Masies Artien de score alweer gelijk, 1-1. Ook in de tweede helft werden de massaal toegestroomde supporters niet echt warm van het vertoonde spel, maar de aanhang van Katwijk mocht wel weer juichen. Tien minuten na de pauze schoot Jordy Hilterman de winnende 1-2 binnen. In het restant kon Rijnsburgse Boys er maar weinig meer tegenover stellen. Scoreverloop Rijnsburgse Boys - Katwijk 1-2 (1-1): 0-1 Tesselaar, 1-1 Martien, 1-2 Hilterman