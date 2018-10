Deel dit artikel:













VIDEO: Vliegende reiger zet parfumerie op stelten Foto: Omroep West

GOUDA - Een parfumerie in het centrum van Gouda kreeg afgelopen woensdag een wel bijzondere klant in de winkel: een reiger wandelde naar binnen. Het dier liep rustig de winkel in terwijl de klanten en het personeel verbaasd toekeken.

De reiziger sloeg na een korte wandeling zijn vleugels uit om weer naar buiten te komen. 'Ik dacht even het wordt chaos, maar het viel mee', aldus een winkelmedewerker. Na een paar keer heen en weer te zijn gefladderd, wist de flinke vogel zonder buit weer naar buiten te vliegen. Als de video hieronder niet goed zichtbaar is, klik dan hier.