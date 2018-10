Ruim drieduizend man zien Quick de Haegsche derby van HBS winnen

DEN HAAG - Onder toeziend oog van ruim drieduizend man heeft Quick opnieuw de Haegsche derby van buurman HBS weten te winnen. In de eerste kraker van dit seizoen bracht Marc Boshoff - net als vorig seizoen - de supporters van Quick vlak na rust in extrase met de 1-0. Een kwartier voor tijd gooide Rachid Bouyaouzan het duel met de 2-0 duel in het slot.

De toegestroomde supporters maakten er op sportpark Nieuw Hanenburg een mooi voetbalfeestje van. Waar de sfeer opperbest was, was het vertoonde spel niet altijd om over naar huis te schrijven. De fans hadden meer spanning en meer strijd verdiend, maar dat was er in de eerste helft nauwelijks.

Beide ploegen kwamen in de tweede helft wel wat vuriger uit de kleedkamer. De openingsfase was duidelijk voor HBS, maar het was Quick dat toe wist te slaan. Het sportpark ontplofte toen Boshoff uit een voorzet met links de openingstreffer tegen de touwen schoot.



Fraaie goal

Het werd voor HBS een lastige taak om iets terug te doen. Na de 1-0 zette het even aan, maar het bleef matig. Quick was vooral gevaarlijk via de counter en verdubbelde een kwartier voor tijd uiteindelijk de marge. Bouyaouzan jaagde goed door, samen met Virgil Tjin-Asjoe, en schoot op fraaie wijze raak.

De derby kon zaterdagavond weer rekenen op veel publiek. Vorig seizoen was er ook veel belangstelling voor de clash, die toen tweemaal door Quick werd gewonnen. Thuis zegevierde de ploeg van trainer Paul van der Zwaan met 2-1, op bezoek bij HBS werd het 1-3.

HBS wacht na acht wedstrijden nog altijd op de eerste overwinning. De mannen van Marcel Koning staan op de voorlaatste plaats, maar wel in het achterhoofd dat hekkensluiter Quick '20 (evenveel punten) zondag nog in actie komt. Quick staat zestiende met zes punten. De Haegsche derby was dit jaar dan ook een degradatiekraker.

Scoreverloop Quick - HBS 2-0 (0-0): 1-0 Boshoff, 2-0 Bouyaouzan