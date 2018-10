Verliezend Westlandia eindigt met negen man tegen UNA

NAALDWIJK - Westlandia blijft kwakkelen in de derde divisie zondag. De laatste twee wedstrijden tegen Jong FC Volendam en Dongen werden niet gewonnen en ook zaterdagavond konden er geen punten bijgeschreven worden. UNA, de nummer vijf van de ranglijst, won in Naaldwijk met 2-4.

Door defensief geschutter moest Westlandia al na een half uur spelen verder met tien man. Nigel Ogidi Nwankwo herstelde een fout in de verdediging, maar moest dat bekopen met een rode kaart. Op dat moment keek Westlandia al tegen een 1-2 achterstand aan. De penalty die UNA na de overtreding van Nigel kreeg, werd gestopt.

De schade bleef door keeper Jesper Leerdam beperkt, waardoor het duel in de tweede helft nog alle kanten op kon. Die hoop vervloog een beetje toen UNA na rust binnen een kwartier uitliep naar 1-4. Giovialli Serbony bracht Westlandia nog wel dichterbij, maar toen trainer Edwin Grünholz Jedsel Markes geblesseerd zag afhaken terwijl hij niet meer mocht wisselen, was over en uit.



Punten

Westlandia bezet op dit moment de vijftiende plaats en heeft zes punten uit negen duels vergaard. Dat zijn er evenveel als regiogenoot Quick, dat zaterdag de Haegsche derby met 2-0 van HBS won.

Scoreverloop Westlandia - UNA 2-4 (1-2): 0-1 Van Boekel, 0-2 Schijvenaars (strafschop), 1-2 Memisoglu, 1-3 Boogers, 1-4 Boogers, 2-4 Serbony