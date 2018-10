VVSB nog dieper in de zorgen na zevende nederlaag; bestuur houdt vertrouwen in coach

NOORDWIJKERHOUT - VVSB wacht nog steeds op de eerste overwinning in de tweede divisie. De ploeg uit Noordwijkerhout ging er ook op eigen veld tegen De Treffers af. De gasten wonnen met 3-1.

De geplaagde formatie van trainer Jack Honsbeek kwam na een klein kwartier spelen wel op voorsprong. Kevin Brands gaf het thuispubliek eindelijk weer eens reden tot juichen: 1-0. Lang kon VVSB echter niet genieten van die nipte marge. Acht minuten later was het duel weer in evenwicht. Sjoerd Ars, voormalig speler van onder andere PEC Zwolle, NEC en NAC Breda, verschalkte keeper Ruben Valk: 1-1.

Na rust moest Valk twee keer handelend optreden om Robin Janssen van scoren te houden. VVSB deed wat terug, maar Lulinho Martins mikte de bal naast het doel van De Treffers. Twintig minuten later sloegen de bezoekers wel toe. Arda Havar, die even daarvoor nog een kans onbenut had gelaten, schoot diagonaal raak: 1-2. Kort voor tijd maakte invaller Aleksander Jankovic er nog 1-3 van.



Vertrouwen

VVSB heeft na negen gespeelde wedstrijden in de tweede divisie slechts twee punten. Desondanks houdt het bestuur vertrouwen in de coach. Honsbeek zelf houdt de moed erin en gooit de handdoek niet in de ring, laat hij aan Omroep West weten. Volgende week speelt de nummer laatst tegen de Koninklijke HFC.

Scoreverloop VVSB - De Treffers 1-3 (1-1): 1-0 Brands, 1-1 Ars, 1-2 Havar, 1-3 Jankovic