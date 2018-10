Deel dit artikel:













Automobilist schiet van rijbaan A12 het in water De automobilist schoot met zijn auto van de A12 het water in (Foto: Regio 15)

ZOETERMEER - Een automobilist is ter hoogte van het tankstation Knorrestein in Zoetermeer van de snelweg A12 afgeschoten en in een greppel terecht gekomen. De automobilist raakte daarbij gewond.

Voor het ongeluk werd in eerste instantie een duikteam van de brandweer opgeroepen. Dat hoefde niet in actie te komen. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Het is onduidelijk waardoor de auto van de snelweg afschoot. Door het ongeluk ontstond op de A12 richting Den Haag een file van een paar kilometer. De rechterrijstrook was afgesloten.