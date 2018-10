Deel dit artikel:













80-jarige Hagenaar door misdrijf om het leven gekomen (Foto: Regio15)

DEN HAAG - De politie gaat er vanuit dat de 80-jarige Hagenaar die zaterdag dood werd gevonden aan de Gaslaan in Den Haag, door een misdrijf om het leven is gekomen. Het lichaam van de man werd aangetroffen in zijn woning in het Haagse Regentessekwartier. Een 28-jarige Hagenaar is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de man.

De verdachte meldde zich zaterdagavond op het politiebureau. Hij is aangehouden en zal worden verhoord. Het onderzoek naar de dood van de man is nog in volle gang. De politie doet ook zaterdagavond nog onderzoek rondom de woning van het slachtoffer.