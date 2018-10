Deel dit artikel:













Overleden persoon aangetroffen in Den Haag (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In een woning aan de Gaslaan in Den Haag is zaterdagmiddag een overleden persoon aangetroffen. Mogelijk is het slachtoffer om het leven gekomen door een misdrijf. 'We houden rekening met dat scenario', zegt de politie.

Volgens buurtbewoners woont in het appartement een 68-jarige man. De politie doet onderzoek in en rondom zijn woning in het Regentessekwartier. De man zou alleen hebben gewoond.