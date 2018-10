Katwijk-speler Mike van den Ban: 'Als je daar staat, schiet een jaar revalideren wel door je hoofd'

KATWIJK - Een bijzondere zaterdag voor Katwijk-speler Mike van den Ban. Zijn ploeg won de derby in de tweede divisie bij Rijnsburgse Boys niet alleen met 2-1, de spelmaker maakte ook zijn rentree na een jaar afwezigheid. Dat deed hij als invaller. 'Als je daar staat, dan schiet een jaar revalideren wel door je hoofd', geeft hij toe.

Vorig jaar rond deze periode scheurde Van den Ban zijn kruisband af. Een lang traject volgde om uiteindelijk weer op het veld te staan, in de hoofdmacht van Katwijk. 'Ik heb veel steun gehad, maar je gaat zo’n jaar alleen door. In je eentje in de sportschool. Je bent vooral op jezelf aangewezen. En dan kom je er weer in (tegen Rijnsburgse Boys, red.), dat is echt genieten.'

'Ik ben nog niet op honderd procent', vervolgt hij. 'Maar dat gaat wel komen.' Van den Ban vond de zege van Katwijk op Rijnsburgse Boys terecht. 'In de tweede helft hebben wij geknokt en verdiend gewonnen.'