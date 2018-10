Oud-premier Wim Kok op 80-jarige leeftijd overleden

BERGAMBACHT - Oud-premier Wim Kok (80) is overleden. Dat heeft zijn familie zaterdag bekendgemaakt. De in Bergambacht geboren oud-PvdA-leider was van 1994 tot 2002 minister-president.

Kok overleed in zijn woonplaats Amsterdam in aanwezigheid van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Hij stierf aan de gevolgen van een hartkwaal.

Wim Kok werd geboren op 29 september 1938 en groeide op aan de Dijklaan in Bergambacht. Na de lagere school behaalde hij enkele diploma's in Gouda op wat nu de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman is.



Nyenrode

Kok werkte na een opleiding aan Nyenrode bij de vakbond NVV. Van 1976 tot 1985 was hij voorzitter van de vakcentrale FNV. In 1986 volgde hij PvdA-leider Joop den Uyl op. In het derde kabinet Lubbers was hij minister van Financiën en vicepremier.

In Paars I en II was hij premier. Kok beëindigde zijn Haagse loopbaan in 2002.

