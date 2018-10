Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Noordwijk-speler Denzel James weet niets van een 'kutkeeper': 'Heb ik niets van meegekregen' Noordwijk-speler Denzel James aan de bal. (Foto: Orange Pictures)

NOORDWIJK - Denzel James was zaterdag wederom belangrijk voor Noordwijk in het thuisduel met Achilles ’29. Hij maakte de derde goal, een hele fraaie zelfs, tegen de club die op sterven na dood is. Het werd 4-0. 'Een mooie goal, maar die kans die ik heb gemist… dat was niet best', doelt James op een mogelijkheid die hij onbenut liet in de eerste minuut.

Tegenstander Achilles ’29 kon koploper Noordwijk bijna geen moment partij bieden. Een paar jaar geleden speelde die club nog in de eerste divisie, nu lijkt de vraag vooral wanneer de stekker eruit gaat. Achilles ’29 kampt met enorme schulden. In het nieuws komt de vereniging uit Groesbeek regelmatig, vanwege die torenhoge schulden én de documentaire 'Voetbal is Oorlog', waarin de toenmalige trainer Eric Meijers een hoofdrol opeist. In de documentaire noemt hij zijn doelman een 'kutkeeper'. En niet eenmalig. Het is James ontgaan. 'Nee, heb ik niets van meegekregen. Ik kijk niet zoveel voetbal eigenlijk', aldus de Noordwijk-speler.

Kleedkamer Ook in de kleedkamer van Noordwijk ging het in aanloop naar het treffen met Achilles ’29 niet over de 'kutkeeper' 'Of ik heb niet opgelet, maar ik heb er niets van meegekregen', zegt James. 'Misschien ga ik ‘m wel kijken.'